Kas Euroopa vajab järjekordset šokki, et andmebaaside koostalitusvõime ühtlustada?

Euroopa Liidus on juba viimased kuus-seitse aastat räägitud entry-exit-süsteemi juurutamisest, mis fikseerib üle Euroopa kõik sisenemised ja väljumised. „Täna me seda ei näe, kas inimene on Euroopas või mitte,” nentis siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort. „Julgeoleku tagamiseks on see aga ülioluline.”