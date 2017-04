Erakonna usalduse kaotanud Tsahkna lahkub „uuendaja” tiitliga

Margus Tsahkna (embab Kaia Iva) toetaja Marko Mihkelsoni (paremal) hinnangul tegi erakonna volikogu otsused, millega anti avalikkusele üheselt märku, et erakond muutusi ei soovi.

IRL-i volikogu otsustas sisuliselt umbusaldada partei senist esimeest Margus Tsahknat.

Laupäeval toimunud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu istungi tulemused olid kõigi silmis ootuspärased. Need tulid pärast nädal varem toimunud IRL-i eestseisuse otsust mitte toetada praeguse esimehe Margus Tsahkna ettepanekuid muuta erakonna põhikirja enne uue juhi valimist. Jõujooned olid eestseisuses paigas ja samamoodi olid need paigas ka volikogus: Tsahkna ettepanekuid ei toetatud, seega umbusaldas volikogu sisuliselt erakonna esimeest. Tsahkna teatas, et 13. mail toimuval erakonna suurkogul ta juhiks enam ei kandideeri.