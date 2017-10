Erakonnad kulutasid rahanappuse kiuste valimiskampaaniatele üle nelja miljoni euro

Kolm kuud enne valimisi kirjutasime, et avalike andmete järgi on erakondadel eelmiste kohalike valimistega võrreldes kolm korda vähem raha. Nelja suurema partei võrdluses oli neil toonase 4,5 miljoni euro asemel 1,5 miljonit eurot. Reklaamiekspert Indrek Soom hindas, et seetõttu näeme valimistel märksa vähem reklaami.

Küsisime pärast valimisi erakondadelt, kui palju nad kampaaniale kulutasid.