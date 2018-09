Erakonnad laulsid volikogudel ühte ooperit ehk materdasid konkurente

Laupäeval tulid kokku nelja suure erakonna volikogud – EKRE, Keskerakond ja Reformierakond kogunesid Tallinnas ning sotsid Pärnus. Nii EKRE kui ka sotside read täienesid kuulsate kandidaatidega. Sotsidega liitus sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, kes kandideerib Ida-Virumaal. Pigem oli see vormistamise küsimus, tema valik oli ammu avalik saladus. Sotside kampaania nagu kohalikel valimistelgi ei üllata, turmtuld antakse nüüd EKRE pihta ja hirmutatakse nende võimaliku võimuletulekuga. „Teate, EKRE on nagu sibul – algul naerad, aga mida rohkem kihte pealt ära koorid, seda rohkem ajab nutma,” torkas Jevgeni Ossinovski ja näitlikustas: „Teate, suures pildis pole suurt vahet, kas peaminister on Ratas, Ossinovski või Kallas – küll aga väga oluline vahe, kas välisminister on Mikser või Helme, kas kultuuriminister on Saar või Madison.”