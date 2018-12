Erakonnad suhtuvad leigelt Soome kolinud eestlastesse

„Meil on osakond Brüsselis,” vastas SDE peasekretär Kalvi Kõva küsimusele erakonna esindatuse kohta Soomes. Kõva hinnangul teevad Soomes elavad sotsiaaldemokraadid küll ehk omal käel erakonnale valimiskampaaniat, kuid organisatsioon ise pole plaaninud põhja poole nägu näidata.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi märkis, et EKRE suhtlus Soome eestlastega on hea mõte. Ta tõdes, et Keskerakonnal sellist kava paigas ei ole ega ole midagi sellist ka enne tehtud. „Võib-olla on see Facebooki toel nii-öelda sihtreklaam,” kaalus ta sotsiaalmeedia vahendusel Soome eestlasteni jõudmist.

Isamaa pole nende peasekretäri Priit Sibula teadmist mööda kunagi erakonnana üle lahe eestlastega kohtumas käinud. „Ehk keegi on omal käel käinud, ent mitte erakonna juhtimisel,” ütles Sibul.