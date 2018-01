Erakorralise pensionitõusu jaoks raha pole

Neid sadu miljoneid eurosid, mis läheks maksma Keskerakonna lubatud erakorraline sajaeurone pensionitõus, pole kuskilt võtta. See tähendab, et lisaraha tuleks töölepingu ja käsunduslepinguga töötajatelt, FIE-delt, ettevõtjatelt ja kõikidelt muudelt aktiivsetelt inimestelt, kes makse maksavad.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul oleks sajaeurose pensionitõusu mõju riigieelarvele 500 miljonit eurot aastas. 300 miljoniga pääseb, kui tõus teha 60–70 euro suurune. Aga ka 300 miljonit eurot aastas on palju rohkem, kui laekus eelmisel aastal näiteks alkoholiaktsiisi.

Reformierakondlane Aivar Sõerd ütles, et enne lisakulude tekitamist tuleks riigieelarve tasakaal taastada. Eelarve on planeeritud miinusega, pealegi on sinna sisse kirjutatud õhku. Näiteks on saadav alkoholiaktsiis sel aastal planeeritud sada miljonit eurot suuremana, kui laekus eelmisel aastal.