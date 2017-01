Just selline peaks välja nägema Tartusse Raadile kerkiv tagurpidi maja.

Just selline peaks välja nägema Tartusse Raadile kerkiv tagurpidi maja. Eskiis: OÜ Peapeal

Tagurpidi maja ongi täpselt see, mida nimetus ütleb: see seisab katuse peal, vundament taeva pool.

Tartu linn andis nädala alguses välja loa tagurpidi maja ehitamiseks. Raadile Eesti Rahva Muuseumi kõrvale kerkiv ehitis saab olema kahekordne viilkatusega elamu, kus on pahupidi keeratud ka maja sisemus: sisenedes võib laes näha vaipu või WC-potte ja põrandast turritavad välja laelambid. Peale selle on maja seestpoolt ka seitsmekraadise nurga all kaldu.