Erootilise massaaži salongi pidajad ahvatlesid töötajaid klientidega seksima

Kuigi Red and Black reklaamis end justkui salongina, kus saab ka tavalist massaaži, tuli klientidel massaažilaua asemel hoopis voodisse pikali heita. Foto: kohtutoimik

• Kupeldamises süüdi mõistetud naine üritab avalikkust veenda, nagu polnuks salongil seksuaalteenustega midagi pistmist ja ta on politsei näidispoomise ohver.



• Kohtutoimikud aga näitavad, et salongi tegevus oli just nimelt suunatud klientidele seksuaalse rahulduse pakkumisele ja salongi võib pidada bordelliks.



• Hoolimata politsei hoiatustest otsustas Leila Eerits tegevuse lõpetamise asemel seda hoopis paremini varjata. Ta mõjutas oma töötajaid antud ütlustest loobuma.