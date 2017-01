Rahvusringhäälingu nõukogu kuulutab 24. jaanuaril välja konkursi ERR-i uue juhi leidmiseks.

Kui ERR-i juhiks tulevad kandideerima kõik, kellest kuluaarides on räägitud, oleks tegemist väga tugeva konkursiga.

Eesti Päevalehele on viidatud, et ERR-i juhi koha vastu tunneb huvi näiteks endine EAS-i juht Hanno Tomberg, kes enne seda töötas ERR-i juhatuse liikmena. Samuti võib kandideerida Postimehe endine juhatuse esimees Erik Roose, kes on käinud nõukogu liikmetega kohtumas. Juba mitu aastat on selle ametiposti puhul räägitud ka kultuuriministeeriumi kantslerist Paavo Nõgesest. Samuti on kuluaarides kõlanud ERR-i nõukogu liikme ja praeguse ühistu Eesti Lihatööstus juhatuse liikme Mart Luige nimi. Kandideerima oodatakse ka Starmani juhatuse liiget Aivo Adamsoni ja Telia Soome üksuse juhi kohalt lahkunud Valdur Laidi. Laidi puhul kinnitati Eesti Päevalehele, et tema ilmselt siiski ei kandideeri.