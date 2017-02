Kuigi enamasti kriisikolletest põgenetakse, on siiski hulgaliselt ka neid, kes seavad kohanemisraskuste tõttu või muudel põhjustel uuesti sammud kodu poole.

Rahvusvahelise kaitse saanud inimene peab arvestama, et koju naasmisega see kaitse lõppeb.

Euroopa rändekava alusel on Eestisse ümber paigutatud 89 inimest. Nüüdseks on esimene neist Eestist lahkunud. Jaanuaris lahkus siit Iraagist pärit mees, kelle pere elab Eestis edasi. Peale Euroopa rändekava alusel riiki saabunute on Eestist lahkunud ka siin väljaspool rändekava kaitse saanud viieliikmeline Liibanoni pere. Nii Iraagi mees kui ka Liibanoni pere lahkusid Eestist oma kodumaale.