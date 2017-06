Esimesed laulu- ja tantsupeolised jõudsid eile Tallinna

Riia Eesti põhikooli neljandikud on ainsad välismaalased, kes tänavu tantsupeol esinevad.

Neljanda klassi õpilaste jaoks on reedel algav tantsupidu esimene, kuigi Eestis on nad varem käinud korduvalt. „Meie kooli eripära on see, et lapsed käivad igal kevadel Eestis ekskursioonil,” sõnas kooli eesti keele õpetaja Triin Jürgenstein. Ta lisas, et kool osaleb oma tantsurühmaga peol kolmandat korda.

Eile Tallinna jõudnud noored lätlased on ees ootavast peost elevil, kinnitas Jürgenstein ja muigas, et vihmasadu, mis neid Tallinna jõudes tervitas, elevust ei vähenda.