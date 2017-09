Raivo Kalle sõnul on pikas perspektiivis inimese ellujäämiseks oluline, et meie ümber oleksid taimed ja oleks harjutud neid kasutama. Foto: Anni Õnneleid

Vanasti osati Eestis toiduks tarvitada ligi 150 meil looduses metsikult kasvavat taime, selgub etnobotaanik Raivo Kalle doktoritööst.



Tänapäevaks on teadmised vähenenud ja asemele on tulnud moetaimed, mida ühel või teisel ajajärgul propageeritakse.



Taimede rahva mälust kadumine on teadlase hinnangul ohtlik, sest ümbritsevat tundmata ei osata katastroofe üle elada.