Ministri arvates tuleks kodutööde üle pidada laiemat ühiskondlikku arutelu. Tuleb kaaluda, mis muutuks, kui koolitöid enam koju teha ei antaks. Ent Eesti Päevalehe küsimustele vastanud õpetajad ja lapsevanemad enamjaolt pooldavad kodutöid ja arvavad, et neid on vaja õpiharjumuste omandamiseks ja need ei traumeeri lapsi üleliia.