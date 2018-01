Üle 70-aastase ajalooga kodumaise jalatsitootja Samelini juht Leida Kikka on kindel, et valitsuse maksurahmimise tulemus on selle tagasipööramine, mis juhtub pigem varem kui hiljem. Tema sõnul ei ole praegusel valitsusel mingit õigust majanduskasvu enda nimele kirjutada.