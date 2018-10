ETV+ hakkab püüdma vanemat vaatajat. Kanaliga konkureerivat Vene propagandat piirata on keeruline

ERR-i juhatus valis eile kanali ETV+ uueks peatoimetajaks Ekaterina Taklaja, kes astub ametisse uuest aastast. Taklaja tõdes, et kuigi kanalil on oma kindel truu auditoorium, mis koosneb aktiivsetest keskealistest inimestest, siis annaks vaatajate hulka kindlasti suurendada. Eelkõige vaatab ta vanema põlvkonna poole, kelle seas võiks ETV+ populaarsem olla.

„Muidugi on väga raske muuta vanemate inimeste teletarbimise harjumusi, aga ma siiski prooviksin seda teha, pakkudes neile ka vastavasisulist programmi. ETV+ ekraanil on hetkel minu arvates enam-vähem üks saade, mis on suunatud vanemale auditooriumile,” tõdes Taklaja.