ETV+ juhi Ekaterina Taklaja Vene kodakondsus võib talle probleeme tekitada

ERR-i tegevuse järele valvava ringhäälingunõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et tänase koosoleku päevakorras ei ole Taklaja kodakondsuse küsimust. Samuti pole keegi väljendanud soovi seda arutada.

Reformierakonna esindajana ringhäälingunõukokku kuuluv Heidy Purga lausus, et teisipäeval selgub, kas liikmetel on huvi Taklaja kodakondsust arutada. Koosoleku lõpus on ka muude küsimuste päevakorrapunkt, kus saab küsimusi tõstatada. Kui liikmetel on huvi seda arutada, saab teha ettepaneku panna küsimus järgmise koosoleku ametlikku päevakorda ja siis arutatakse seda järgmine kord.