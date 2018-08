Euroliidu töötajate lapsed lähevad sügisel miljonite eurode eest renoveeritud uhkesse koolimajja

Veel seitse aastat tagasi polnud Eestis töötada soovivate Euroopa Liidu ametnike laste jaoks Tallinnas piisavalt koolikohti. Nüüd on kuuendat sügist õppeaastat alustaval Tallinna Euroopa koolil lausa oma maja, mille ajalooliste seinte vahele oodatakse praeguse 300 asemel peagi kaks korda suuremat hulka õpilasi. Esimesed viis tegutsemisaastat Ülemiste linnakus veetnud koolipere kolib väikseks jäänud hoonest vanalinna ja Telliskivi loomelinnaku vahetusse lähedusse, kus neid võtab vastu värske värvi lõhnast pakatav 138-aastase ajalooga hoone.

Direktor Auli Udde sõnul on Tallinna Euroopa kooli õpilaste puhul eelkõige tegemist välismaalaste lastega, kellest olulisim sihtrühm on Euroopa Liidu institutsioonide töötajate järeltulijad.

Eelisjärjekorras võetakse kooli lapsed, kelle vanemad teenivad leiba IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametis eu-LISA. Amet oli Udde sõnutsi üks eeldus, miks see kool 2012. aastal tekkis. Nimelt on üks Euroopa kooli loomise tingimus, et riigis peab paiknema vähemalt üks Euroopa Liidu ametkond.