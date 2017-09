Euroopa digiarengu üks suuremaid takistusi on andmete vähene liikuvus

Nagu paljudes muudes valdkondades, on ka IT vallas Euroopa riikide arengutase üsna erinev. Euroopas on umbes sada miljonit inimest, kes ei puutu üldse internetiga kokku. See on 20% Euroopa kodanikke. Eestis on n-ö internetiväliseid inimesi umbes 10% rahvastikust.