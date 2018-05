Euroopa metsaaktivistid: puidu põletamine taastuvenergia sildi all kliima päästmisele kaasa ei aita

Puidu põletamine taastuvenergia nime all on seadnud metsad Euroopas suure surve alla ning see ei aita kuidagi kaasa kliimamuutustega võitlemisele, selgitas EL-i juures säästva metsanduse eest seisva organisatsiooni Fern nõunik Linde Zuidema. Selleks, et taastuvenergia numbrilise eesmärgi kõrval ka kliimale kasulik oleks, tuleb tema hinnangul seada selged piirid, kui palju biomassi EL-i ja liikmesriikide energiatootmises kasutada tohib.