Eelmisel nädalal Eestis käinud Euroopa Komisjoni tööhõivevolinik Marianne Thyssen selgitab, miks on vaja liikmesriikide vahel liikuvate töötajate tasustamiseks luua ühtsed reeglid. EL-i eesistumise ajal oodatakse Eestilt selle teema olulist edasiviimist.

Euroopa Komisjonil on kavas muuta lähetatud töötajate direktiivi, nii et kui ühe liikmesriigi ettevõte saadab oma töötajad teise liikmesriiki tööle, tuleb neid tasustada samadel alustel kui sihtkohas kohalikke. Mis on selle muudatuse juhtmõte?

Selles valdkonnas kehtib vana direktiiv, aga maailm on muutunud ja nüüd käiakse palju rohkem üle piiride tööl. Kui tahame hoida kodanike toetust tööjõu ja teenuste liikumisele, peame selle õiglasemaks tegema. See tähendab võrdseid tingimusi ja head kaitset liikuvatele töötajatele. Praeguse seadusandluse järgi tuleb neile maksta sihtkohariigi miinimumpalka. Alati pole aga selge, milline on sihtkohariigi miinimumpalk, tahame sellegi selgemaks teha. Samuti tahame, et kõik tasustamise reeglid, mis on kohalike töötajate puhul kohustuslikud, kehtiksid ka lähetatutele. See tähendab, et boonuseid ja hüvitisi, mida makstakse kohalikele töötajatele, tuleb hakata maksma ka lähetatud töötajatele.