Indrek Tarand ja Yana Toom kasutavad kuluhüvitisteks mõeldud raha muu hulgas annetusteks, mis pole reeglite järgi lubatud.



Kaja Kallasel seisab mitukümmend tuhat eurot hüvitisi pangakontol jõude, kuid ta lubab ülejääva raha ametiaja lõpus tagasi maksta.



Europarlament hüvitiste kulutamise üle järelevalvet ei tee ega saa seetõttu kommenteerida, kas eurosaadikute kulutused on reeglitepärased või mitte.

Riigikogu liikmete kuluhüvitised on Eestis iga aasta luubi all, ent Euroopa Parlamendi liikmed, kelle hüvitised on suuremad ja reeglid leebemad, elavad üsna muretult. Parlament kuluhüvitiste aruandlust ei nõua ja ka ajakirjanike huvi Euroopa Liidu asjade vastu on riigisiseste küsimustega võrreldes leigem.

Tervet europarlamenti arvestades on tegemist suurte summadega. Ühes kuus makstakse saadikutele kuluhüvitisi kokku üle 3 miljoni euro ja aastas ligi 40 miljonit eurot.

Eesti Päevaleht otsustas uurida, mille jaoks Eesti saadikud europarlamendis oma kuluhüvitisi kasutavad.