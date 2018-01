Europarlamendi valimiste nimekirjade tippu on oodata ministreid ja teisi häältemagneteid

Riigikogu valimiste kampaania on erakondadel sisuliselt juba alanud. Ei tohi aga unustada, et 2019. aasta kevadel peavad erakonnad tegema kaht kampaaniat korraga, sest vaid mõni kuu hiljem valitakse uued liikmed Euroopa Parlamenti.

Ametlikult pole parteid oma juhatustes ega volikogudes europarlamendi valimistest veel rääkinud ja eelkõige keskendutakse riigikogu valimistele. Mitteametlikult on aga omavahel nimesid välja käidud ja osa inimesi on ise oma erakondades selgelt teatanud, et soovivad eurosaadikuks kandideerida