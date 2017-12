Euroraha vähenemine mõjutaks riigieelarvet ühe protsendi võrra

Eesti on alates EL-iga liitumisest justkui abiratastega sõitnud. Viimase ligi 15 aasta jooksul on siia saadetud miljardeid eurosid tagastamatut abi. Nüüd aga hakkab EL tasahilju neid rattaid alt kruvima.

Riigikontroll tõi novembri algul riigikogule esitatud aastaaruandes välja, et riik peaks uuel eelarveperioodil valmistuma eurotoetuste vähenemiseks. Sel nädalal tutvustas riigikontroll täpsemat aruannet, kus väidetakse rahandusministeeriumi arvutustele viidates, et euroraha jääb uuel eelarveperioodil ehk alates 2021. aastast vähemaks ligi 40%. See on umbes 1,5 miljardi euro võrra.