Farage’i Pärnu konverentsil ülesastumine meelitab ja peletab teisi esinejaid

Nigel Farage viis Suurbritannia rahva EL-ist väljaastumise poolt hääletama, kuid küsimus on selles, kas valede kaudu eesmärkide saavutamine on eeskuju.

Üritusele osalema kutsutud loobuvad minekust, sest peavad Brexiti kampaania eeskujuks seadmist ebaeetiliseks.

Mai teises pooles toimub Pärnu juhtimiskonverents, mis toob suvepealinna esinema ka möödunud suve ühe vastuolulisema Briti poliitiku Nigel Farage’i. Konverentsi kodulehel teatatakse, et „paha poiss” Nigel Farage viis Suurbritannia rahva Euroopa Liidust väljaastumise poolt hääletama. „Meile ei meeldi see, mida ta tegi, ega see, kuidas ta seda tegi. Aga õppida on sellest hääletusest kindlasti palju,” seisab ürituse kodulehel.