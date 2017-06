FOTOD | Angela Merkel Eesti Päevalehele: Nord Stream 2 on äriprojekt ja Euroopal pole vaja Venemaaga läbi rääkida

Eesti Päevaleht küsis kantsler Angela Merkelilt ka üleatlandiliste suhete seisu kohta ja kuidas neid tugevdada saaks.

Merkel väljendas veendumust, et julgeolekupoliitikas pole USA ja Euroopa liitlaste vahel miskit lahti. „Alles äsja oli NATO tippkohtumine. Nii USA kui ka Kanada teavad, et Euroopa liitlastele on 5. artikkel tähtis. Seda võetakse tõsiselt. Kõige tähtsam on see, et jääme usaldusväärseks ja viime oma otsused ellu,” viitas ta muu hulgas Walesi ja Varssavi tippkohtumistel langetatud meie regiooni julgeolekut puudutavatele olulistele otsustele.

Kuid kantsler lisas siiski, et muudes küsimustes on USA ja Euroopa vahel pragusid. „Siiski on küsitavusi, näiteks Pariisi kliimalepe. Meid Euroopas ei saa peatada sellega edasi töötamast, sama puudutab ka vabakaubandusleppeid,” vihjas Merkel USA presidendi skeptilisele suhtumisele vabakaubanduslepetesse.