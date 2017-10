Frontexi juht: ühise rändepoliitikata võib piiridel uuesti kriis tekkida

Eelmisel nädalal lõppes Euroopa Liidu rändekava. Pärast seda tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et liit võiks otse Aafrikast, Lähis-Idast ja Türgist vastu võtta 50 000 põgenikku. Milliseks kujuneb EL-i edasine rändepoliitika, pole veel selge. Näiteks Eesti siseminister Andres Anvelt ütles hiljuti, et on keeruline rääkida uuest EL-i rändepoliitikast, kui piirid lekivad. Mis olukord on praegu EL-i piiridel? Kus ja kui palju meie piirid lekivad?

Praegune olukord EL-i piiridel on palju parem kui 2015. aastal, kui algas suur rändekriis. Sellegipoolest liigub EL-i piiride poole endiselt ebaseaduslik sisserändevoog. Võrreldes eelmise aastaga on see Ida-Vahemere marsruudil ehk Türgist Kreekasse ja Bulgaariasse vähenenud ligi 90%.