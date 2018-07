Grupp liigutas läbi Eesti pea miljon eurot kuritegelikku raha. Rahapesu juhtumite arv on kahekordistunud

Rahvusvahelise haardega kelmid on avastanud Eesti riigina, kus proovida kuritegelikku raha puhtaks pesta. Sellel aastal on uurimises olnud juba 82 võimalikku rahapesu süütegu, samas kui mullu samal ajal oli neid 42. Peamiselt on kasvu taga aina enam levima hakanud BEC-skeem, millest teenitud raha tahetakse legaliseerida „heausklikke” ettevõtjaid ära kasutades.