Haapsalu toetab linnale kuulsust toovaid vehklejaid igal võimalusel

Äsja vehklemise EM-il esikoha pärast võidelnud Katrina Lehist ja Kristina Kuuske ootab Haapsalu linnapea Urmas Suklese kinnitusel arvatavasti linna rahaline preemia. „Minu teada Katrina on Haapsalu linna elanik, aga Kristina on saarlane. Aga see meid ei sega, nad on ikkagi mõlemad meie tüdrukud,” ütles Sukles.