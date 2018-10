Haigekassa lapib vaidlusi põhjustanud hanke auke riigihaiglate abiga

Haigekassa suur eriarstiabi hange ajas mitme kaotajaks jäänud erakliiniku juhi harja punaseks. Pole ka imestada, sest leping haigekassaga tagab kliinikutele ja eraarstikeskustele kindla töö ja sissetuleku. Tihe konkurents tõi kaasa palju vaidlustusi ning tekitas segadust, kuidas pärast 1. oktoobrit erakliinikutes eriarstiteenuse osutamine üldse jätkub. Kohtusime eile haigekassa juhi Rain Laanega, et küsida: kuidas nii läks ja millal olukord laheneb? Laane jutust selgub, et seis pole üldse nii hull, kui vahepeal paista võis. Samuti selgitab ta, et ei ole soovitanud lasnamäelastel sõita teise maakonda arsti juurde.