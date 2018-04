Sel aastal lõppevad nelja aasta eest sõlmitud eriarstiabi ja õendusabi lepingud haigekassa valikupartneritega. Need on kõige mahukamad lepingud, mida haigekassa peale haiglatega sõlmitavate allkirjastab. Konkurss on tihe, sest haigekassa leping tagab kliinikutele ja eraarstikeskustele kindla töö ja sissetuleku.