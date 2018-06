Haigekassa võttis süsteemi võimaliku ärakasutamise luubi alla

Haigekassa on hakanud uurima, kui tõenäoline on oletus, et kindlustussüsteemi nõrkust kasutatakse kurjasti ära. Nimelt jõuab haiglatesse ravikindlustuseta patsiente, kes tõenäoliselt töötavad. Haigekassa vaatles, kui suur on nende inimeste hulk, kes on pikka aega olnud ravikindlustuseta, kuid kui nad on kindlustuse saanud, algas kohe kallis ravi. Sellise analüüsi vajalikkusest rääkisid tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning haigekassa juht Rain Laane mõni nädal tagasi. Nüüd on analüüsi esmased andmed laual.