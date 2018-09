Hakkab ilmuma mälestusrubriik „Viimane lugu”

Reedel, 14. septembril jõuab Eesti Päevalehe lugejateni viimase loo rubriigi esimene lugu.

Leheküljepikkune rubriik võtab ajakirjanduslikus vormis kokku meie hulgast hiljuti lahkunud inimeste lood. Helgelt vaadeldakse elatud elusid, mis on olnud sisemiselt rikkad ning andnud endast palju ka väljapoole.

Sellise lehekülje idee on toimetuses küpsenud juba mõnda aega. „Näeme, et leheveergudele jõuavad järelehüüded ühiskonna tähtsamate mõjutajate lahkumisel, kui sündmus ületab üleriikliku uudistekünnise poliitikas, akadeemilises maailmas, kultuuris või spordis. Aga Eesti on sellest suurem: väärtustamist ja meenutamist vajavad ka inimesed, kelle panuseta poleks kohalik elu nii ühtehoidev ja tugev,” selgitas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

„Meie külad ja linnad seisavad püsti tänu pühendunud õpetajatele-õpetlastele, lõputu energiaga kogukonna liitjatele – rahvakultuuri edendajad, külaseltside vedajad, koorijuhid jne – või kohalikele ettevõtjatele, vallatöötajatele,” lisas Soonvald.

Soe tähelepanu

Peatoimetaja sõnul avaldavad selliseid tagasivaateid juhtivad ajalehed mitmel pool maailmas. „Lugejate hulgas on need alati positiivset ja sooja tähelepanu leidnud ning oleme sellist külge ka oma lehte siiralt soovinud ja oodanud.”

Juba sel nädalal esimest korda ilmuv „Viimase loo” külg ei keskendu skandaalidele ega intriigidele, vaid lahkunu ühiskondlikule panusele, kirjeldades seda lahkunuga elu jooksul kokku puutunud inimeste pilkude, mälestuste ja haaravate lugude kaudu.

Ootame lähedaste, kolleegide, omavalitsuste ja muidu tähelepanelike inimeste ettepanekuid. Kui leiate, et hiljuti elutee lõpetanud inimene väärib tagasivaadet ja meenutamist leheveergudel, andke sellest teada aadressil viimanelugu@epl.ee