Haldusreform ja kahe tooli seadus. Kohalikke volikogusid ootavad suured muutused

Sügiseste valimiste peaauhind on Tallinn, kuid muutunud seadused meelitavad tipp-poliitikuid mujalgi.

16. oktoobril muutub kogu Eesti poliitiline maastik silmanähtavalt, kui omavalitsuste volikogudes hakkavad kohaliku elu üle arutlema, koalitsioone moodustama ja ka neidsamu linnasid-valdasid valitsema poliitikud, kes tavapäraselt oleksid pärast valimisi öelnud aitäh ja läinud tagasi Toompeale üle-eestilist „suurt” poliitikat tegema. Põhjuseid on laias laastus kaks: haldusreform ja nn kahe tooli seadus.

Pärast haldusreformi on Eestisse tekkinud mõned suured vallad, mille juhtimise järele on poliitikutel isu tekkinud. Kuigi Eesti kaart ja valdade piirid pole veel lõplikud – need ootavad veel valitsuse määrust sundliitmiste kohta ja tõenäoliselt pikki kohtuvaidlusi –, on mõned uued omavalitsuste piirid juba selged. Näiteks 32 000 elanikuga Saaremaa vald, kus läheb üsna tuliseks valimisvõitluseks, aga ka näiteks Pärnu linn, mille elanike arv suurenes pärast liitumisi umbes viiendiku võrra, ületades 50 000 piiri.