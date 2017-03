Iisaku valda varsti enam ei ole, see saab valitsuse uue plaani järgi osaks uuest Alutaguse hiigelvallast.

Valitsuse otsus kaheksa valla liitmise kohta tuli kohalikele nagu välk selgest taevast ja on vastuolus ekspertide soovitustega. Otsuse põhjuseks peavad asjaosalised Keskerakonna poliitilisi ambitsioone.

Valitsuskabinetis sündis veebruaris otsus liita Ida-Virumaal kaheksa valda ja luua neist hiigelvald, mis ulatuks põhjarannikult Peipsi rannani. Uus, Alutaguse nime kandev suurvald ühendaks Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Toila ja Tudulinna valda.

Veebruari keskel saatis valitsus omavalitsustele sundliitmisi õigustava seletuskirja, mis on pehmelt öeldes ebaloogiline. Kui seal peaks põhjendatama, miks oleks hea need kaheksa valda omavahel liita, siis tegelikult on dokumendi 30 lehekülge täis põhjendusi, miks oleks seal piirkonnas hea luua hoopis kaks valda – Toila ja Alutaguse.