Hambaarst kasutab patsientidel absurdset imemasinat

TimeWaveri esindaja Liis Kuurme pidas Kirna mõisa saalis ligi 50 kuulajale ettekande, milles veenis, et erinevalt tavameditsiinist aitab TimeWaver alati ja peaaegu kõigi haiguste vastu.

Imeravimasin TimeWaver pidavat tervendama kõiki: inimesi, koeri-kasse ja isegi firmasid.



Hambaarst Kristi Otti on aparaati kasutanud rohkem kui sajal inimesel, kuid hambaarstide liit ei saa midagi teha.



TimeWaverit Eestis müüv firma meelitas inimesi pseudoteaduslikku uurimisrühma, kuhu kuulumine maksab sadu eurosid.

Kadriorus Vilmsi tänaval asuva hambaravikliiniku PresiDent ooteruumi laual lebavad voldikud, mis kiidavad seadet TimeWaver. Reklaamleht soovitab TimeWaveri terapeute, nende seas PresiDenti kliiniku hambaarsti dr Kristi Ottit.

Olen juba mitu kuud ajanud Eestis leviva uue imeravimasina TimeWaver jälgi ja tahan kontrollida infot, et selles kliinikus pakutakse võltsravi. Kliiniku koduleht sellele igatahes viitab. „Valu hambas või alalõua liigeses ei pruugi alati olla põhjustatud hamba või liigese põletikust. Valu põhjus võib olla tingitud füüsilisest traumast kuskil mujal keha piirkonnas. Üsna tihti on põhjuseks hoopis aastatetagune psüühiline trauma,” lubatakse PresiDenti kodulehel, reklaamides, et kliinikus kasutatakse TimeWaveri tehnoloogiat, mille abiga skannitakse inimest ja koostatakse ravikava. „TimeWaveri tehnoloogia abil saame leida ka hamba haigestumise energeetilise põhjuse,” kinnitab reklaamlause.