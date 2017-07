Hannes Kont: hädaolukordade vähesus on meid uinutanud

Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont märkis, et seadus on kõigest paber ja otsuseid viivad ellu inimesed.

Uus hädaolukorraseadus paneb rõhku sellele, et kriiside lahendamine muutuks selgemaks.

Laupäeval jõustunud hädaolukorraseadusega annab riik asutustele konkreetsemad juhised, mille järgi riskianalüüse koostada. Eesmärk on muuta täpsemaks eri ohtude tõenäosus ja tagajärgede hindamine.

Päästepoliitika asekantsler Hannes Kont möönis, et praegu oleme olukorras, kus vähene hädaolukordade arv on eestlastele karuteene teinud ja uinutanud meid teadmisest, et oleme iga päev sõltuvuses näiteks elektrist või andmesidest. „Endiselt on väga paljudel partneritel (Eesti asutustel - P. P.) selline ettekujutus, et kuskil on kuninga kaardivägi, kes tuleb ja lahendab kõik probleemid. Enda eest vastutamist võiks rohkem olla,” sõnas Kont.