Hanno Pevkur loovutas oravafraktsiooni juhtimise ja kolib esindusametisse

Keset pühapäevaõhtust valimismöllu hakkas levima uudis, et Reformierakond on otsustanud nimetada Taavi Rõivase asemel riigikogu aseesimehe kandidaadiks erakonna esimehe Hanno Pevkuri. Ent hulganisti küsimusi tekitama pidanud uudiskillu matsid enda alla laekuma hakanud valimistulemused. Ka Pevkur ise andis valimispeol paar nappi kommentaari.

Eile teatas Reformierakond ametlikult, et aseesimehe kandidaat on Pevkur ja oravafraktsiooni hakkab juhtima Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi. Sellise käigu üle avaldasid eile Eesti Päevalehele imestust nii poliitkonkurendid kui ka Reformierakonna enda liikmed. See sunnib küsima, miks Pevkur tähtsalt juhikohalt taganeb.