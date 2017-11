Hanno Pevkur: Reformierakonnas pole venelasi kõnetavaid inimesi palju. See peab muutuma

Reformierakonna jaoks olid kohalikud valimised Tallinnas edukad, kuid suur eesmärk ehk Keskerakonna ainuvõim jäi teil murdmata.

Opositsiooni ühine eesmärk jäi täitmata, kuigi see ei vähenda Reformierakonna tulemust. Tõsi, Keskerakonna ainuvõimu lõpetamise eesmärki ei saavutatud, aga paljuski seetõttu, et IRL ja sotsid jooksid lati alt läbi. Nemad ei tulnud selle võimalusega toime, mis tegelikult saadaval oli. Huvitav on teada, milline on nüüd sotside sisekaemus – erakonna esimees ja ministrid saavutasid suhteliselt nõrga tulemuse.

Nii et jah, ongi kahetised tunded – meie tulemus oli hea, aga Keskerakonna ainuvõim jäi murdmata