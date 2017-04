Hansson: puudujääk on võlgu elamine, mis sunnib järgmist valitsust makse tõstma

Eesti Panga juhi Ardo Hanssoni sõnul annab eearve defitsiit tavainimesele lühiajalise illusiooni rikkalikust elust.

Eile vastas Eesti Panga president Ardo Hansson riigikogu ees küsimusele, mida arvab Eesti Pank kavatsusest muuta riigieelarve baasseadust ja lasta eelarve miinusesse.

Ardo Hansson, palun selgitage, kuidas peaks tavaline inimene riigieelarve defitsiidist aru saama. Mis siis juhtub?

Lühiajaliselt tähendab see seda, et majandusse tuleb raha juurde. Kui see on seotud mingite projektidega, siis on positiivne mõju nende kaudu tunda. Need projektid hakkavad majandust mõjutama. Teised satuvad raskustesse. Vaevlema hakkavad tööjõukulude all vaevlevad ettevõtted, mis võivad ka pankrotti minna. Neil pole võimalik investeerida ja pikas perspektiivis nad kaovad.