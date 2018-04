Haridusentusiastid näitavad näpuga Eesti karmile reaalsusele: iga viies laps ei jõua keskhariduseni

„Meil oli mingil hetkel selline mõte, et lõpetame keset aastat värbamise ära,” tõdes „Noored kooli” kommunikatsiooni- ja partnerlussuhete juht Sandra Fomotškin. Viiendat aastat organisatsiooni juhtiv Kristi Klaasmägi noogutas ja nentis, et tõesti tekkis küsimus, kas nad tulevad sel aastal toime. „Noored kooli” programmi tahtis tulla nii palju inimesi, et nad kartsid, et ei suuda kõiki vastu võtta.