Haridusinnovatsioon. 50 kooli õpetavad loodusaineid interaktiivse tarkvara abil

Tavaline pilt koolis on õpetaja kriidi või markeriga tahvli ees. See aga muutub: 50 keskkooli on kasutusele võtnud noore start-up’i Foxcademy tarkvara, mis aitab 7.–12. klassi õpilastel matemaatika, keemia, loodusõpetuse ja füüsika kiiremini ja efektiivsemalt selgeks saada.

Sebastian Pikand, Foxcademy tegevjuht ja kaasasutaja, avab programmi. Tõepoolest: see on hoopis dünaamilisem ja haaravam kui see, millega harjunud oleme. Visuaalsus, interaktiivsed ülesanded, testid, analüütilisus õpetajale (saab näha, milline tema õpilane oli usin ja lahendas kodus iseseisvalt ülesandeid juurde, jne).