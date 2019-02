Haruldast haigust põdeva Ottomari vanemad saavad hüvitist, nagu oleks lapsel köha ja nohu

Liina Kanarbik liina.kanarbik@epl.ee

Indrek Oras ulatab oma pojale Ottomarile ravimeid. Neid tuleb tal võtta neli korda päevas. Veel saab ta hormoonravi, mis mõjutab kehakaalu. Argo Ingver

* Senine ravikindlustuse seadus määrab, et lapsevanem saab oma lapse haigestumise korral hooldushüvitist 14 päeva. Ainuke vahe on pahaloomulise kasvaja puhul, siis võib hooldushüvitist saada 60 päeva.



* Eesti vähihaigete laste vanemate liit koos Eesti hematoloogide seltsiga võitleb selle eest, et hooldushüvitist määrataks ravi, mitte diagnoosi põhjal.



* Sotsiaalministeeriumi sõnul takistab hüvitiste laiendamist rahaline piiratus.