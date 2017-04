Helir-Valdor Seeder: IRL vajab dirigenti, mitte solisti

Helir-Valdor Seederi hinnangul on levinud valearusaam, justkui liberaalsus tähendaks uuendus- ja edumeelsust, aga konservatiivsus vanamoelisust ja suletust. „Konservatiivsus on maailmavaade, mis areneb koos ühiskonnaga, mitte ei jää kuhugi minevikku.”

Täpselt kuu aja pärast, 13. mail valib IRL-i suurkogu erakonnale uue esimehe. Seni on võimalikest kandidaatidest enim räägitud riigikogu liikmest Helir-Valdor Seederist.

Olete öelnud, et kandideerite, kui teile tehakse ettepanek. Kas see ettepanek on nüüdseks tehtud?

Ma ei ole öelnud, et kui mul on suur toetus, siis kindlasti kandideerin. Ma ütlesin, et kaalun tõsiselt kandideerimist, kui see toetus on laiapõhjalisem. Ilma toetuseta ma kindlasti ei kandideeri.

Praegu tunnete toetust? Kas teie poole on pöördutud palvega kandideerda?

Jah, mul on olnud ridamisi vestlusi erakonnakaaslastega ja mulle on ettepanek tehtud. Aga ma endiselt veel mõtlen selle üle.