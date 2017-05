Helir-Valdor Seeder püüab valitsust kukutamata erakonda päästa

Seeder teeb ilmselt ministrite seas vangerdusi, kuid tema enda ministriks minek on pigem ebatõenäoline.

Endine põllumajandusminister ja riigikogu aseesimees, praegune riigikogu maaelukomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder seljatas IRL-i esimehe valimistel tulemusega 322 häält 304 vastu napilt sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Eestseisusse valiti ministrid (välja arvatud esimeheks kandideerinud Iva ning esimehe ameti maha pannud ja mitte kandideerinud kaitseminister Margus Tsahkna), nende nõunikud, parlamendiliikmed ja muidu erakonnas asjalikud inimesed.

Kõik see kõlaks erakordselt igava ja tavapärasena, kui oleks tavapärane aeg. Ent erakond on kriisimeeleolus, sest valitsusvastutusest ja IRL-i 2015. aasta põhilise valimislubaduse (500 eurot tulumaksuvabaks) peatsest elluviimisest hoolimata arvab ainult 4–5% valijaid, et kui homme toimuksid valimised, hääletaksid nad IRL-i poolt.