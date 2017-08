Helve Särgava korruptsioonist pealinnas: on raske selgitada, et B ega C ei teadnud, mida A tegi

Mõni aeg tagasi esitlesid sotsiaaldemokraadid oma linnavolikogu esimehe kandidaadina pikaaegset kohtunikku ja Harju maakohtu juhti Helve Särgavat, kes kohtunikuameti poolteist aastat tagasi maha pani.

Miks otsustasite nüüd poliitikasse minna? Hakkas igav?

Igav kindlasti ei hakanud. Olen ka viimased poolteist aastat, mis on möödas kohtunikuameti lõpetamisest, olnud tegus ja tegevuses. Kandideerimise mõtted tekkisid varakevadel. Need ei saanud küll algust minust, vaid nendest, kes mulle neid ettepanekuid tegid. Ma mõtlesin, et miks mitte, ei ole vaja ainult hädaldada ja rahulolematu olla, vaataks ka ise sinna sisse.

Millega te siis rahul ei ole?

Tallinn on pealinn ja ma olen selles pealinnas töötanud 40 aastat. Ma olen kasutanud kõiki selle linna väärtusi. Viimastel aastatel hakkas häirima see, et üks pealinna juhtimist puudutav kohtuasi saab vaevalt lõppeda, kui järgmine juba algab. Kui oled vastutava koha peal, siis pole nii, et ainult ühe persooni maine langeb. Sellised kohtuasjad rikuvad kogu institutsiooni mainet. See on väga halb.