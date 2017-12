Henrik Hololei: Eesti suutis eesistumisega näidata end euroopaliku riigina, kes üritab leida parimaid lahendusi

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, Eesti eesistumine tuli ajal, mil EL-i nõukogu oligi tsükli selles osas, kus oli vaja hakata kokkuleppeid saama: pooleteise aasta pärast on juba europarlamendi valimised ning vaja on uut mandaati. Raske ülesanne teemadega ühele poole saada anti riigile, kes on esimest korda eesistuja. Kui seda silmas pidada, siis kuidas Eesti hakkama sai?

Väga hästi. Hiljutisel Euroopa Komisjoni peadirektorite jõuluõhtusöögil just arutasime seda teemat kolleegidega. Üks ja teine tuli ning rääkis, kuivõrd rahul nad on Eesti eesistumisega oma valdkonnas ja kui palju on suudetud saavutada just keerulistes tehnilistes küsimustes, mis on vajanud tõsiseid ja pikki läbirääkimisi.

Siin tuleb müts maha võtta Eesti esinduse juhi Kaja Taela ja asejuhi Clyde Kulli ees, kes tundide kaupa korraldasid eri kohtumisi ning suutsid alati säilitada optimismi ja rahu. Kõike seda suure diplomaatilise kogemuse abiga. Ja loomulikult Tallinnast tegevust koordineerinud Klen Jääratsi ning Euroopa Liidu institutsioonides Eestit esindanud Matti Maasika ees. Aga eelkõige on see kogu eesistumise meeskonna ühine edu, kes kõik erakordselt head tööd tegid.