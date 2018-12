Hiigelkelmuses süüdimõistetu: soovitan kõigil riigiabi taotlemisest loobuda

Eile mõistis Tartu maakohus põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt (PRIA) toetuste väljapetmises süüdi Aren Põdra ja tema kaks ettevõtet OÜ Agriland ja OÜ Kaavere Agro. Põder ja tema firmad peavad kokku tasuma ligi 350 000 eurot trahvi. Peale selle tuleb nii temal kui ka teistel skeemis osalenutel maksta PRIA-le tagasi kokku umbes kolm miljonit eurot toetusi.

Skeemid, millega Põdra juhitud kamp kelmusi korda saatis, võib lihtsustatult jagada kaheks. Ühed olid seotud põllumajandustehnika ja -seadmete ostmisega. Süüdistatavate kontrolli all oli kolm suuremat ja reaalset tegutsevat farmi. Farmid poleks vastanud toetuse tingimustele, sest need on mõeldud väiksematele põllumajandustootjatele.