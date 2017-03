Senised allveearheoloogilised uuringud on olnud pinnapealsed.



Vanad sõjalaevad varjavad endas ilmselt ka ohtlikke lõhkeaineid.



Sukeldujad muretsevad, et tuulikupargi rajamine rikub vee kvaliteedi.

Möödunud nädalal tutvustati Hiiumaa rannikuvetesse planeeritava Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) raportit. Kohalikud aktivistid keskendusid KMH raporti tutvustamisüritustel sellele, kuidas tuulikugeneraatorite infrapunalained mõjutavad kohalike elukvaliteeti, kuid ühtlasi ilmnes, et keskkonnamõju hinnates on jäetud tegemata midagi olulist – allveearheoloogiline uuring.

„See on olnud väga tiheda mereliikluse ala, kus on olnud ka hulgaliselt laevahukke. Ma usun, et silmad kinni võiks öelda, et tuulikupargi aladelt leitakse enam kui sada laevavrakki,” ütles keskkonnamõju hindamise raporti koostamise ajal veel muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektorina töötanud Dan Lukas.