Üldine hinne muutus kuu ajaga vähe, ent „ei oska öelda” vastajate hulk on märgatavalt vähenenud.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase juhitaval valitsusel täitub täna ametis sada päeva. Kuigi need päevad pole olnud sugugi kriitikavabad, nagu kunagi kombeks oli, püsib valitsusjuhi tööle antav hinnang endiselt hea. Kuid see ei ole ka möödunud kuul enam kerkinud.

Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud igakuisest küsitlusest selgub, et veebruaris andsid 1002 küsitletut Ratase tööle peaministrina hindeks keskmiselt 3,38. See on kõigest 0,01 punkti kehvem kui jaanuaris. Küsitlus toimus 7.–21. veebruarini.