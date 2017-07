HOMSES EESTI PÄEVALEHES: Tallinna kõige sõbralikum bussijuht, 25-aastase staažiga Rudolf Kiviking ütleb igale sõitjale tere ja kuulab ära kõigi mured

Eesti Päevaleht sõitis kuulduste järgi Tallinna kõige naerusuisema bussijuhiga ja veendus, et rutiinne töö tema rõõmu ei varjuta.

25 aastaga on Rudolfi sõnul peale busside muutunud paremaks ka sõitjad. Siili peatusest astuvad bussi esiuksest sisse kolm naist. „Tere, tere, tere,” ütleb Rudolf igaühele eraldi.

Viis päeva nädalas liinil 11 sama ringi sõites jäävad näodki ükskord meelde. Juhtub, et reisijad lausa jutustavad temaga. Isegi muresid on Rudolfile kurdetud. „Kui mure ära rääkida, siis on tal juba parem,” lausub bussijuht.

„Head inimesed tulevad ja lähevad välja. See annab ka hea tunde, kui nad rõõmustavad.” Vaata videost ja loe pikemalt juba homsest Eesti Päevalehest!